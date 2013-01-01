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В чем заключается помощь в кредите?

Это комплекс услуг, включающий в себя выбор выгодных заёмщику кредитных условий, устранение возможных причин для отказа, одобрение банком кредитной линии:

  • Изучение профиля клиента, который анализируется банками при принятии решения о выдаче кредита. Проверка на наличие стоп-факторов и их устранение до подачи заявки.
  • Просчет удобного ежемесячного платежа и процентной ставки по кредиту. Подбор предложения на удобный срок займа.
  • Правильное оформление и помощь при сборе необходимых документов для выбора одобрения по привлекательным условиям.
  • Сопровождение кредитным специалистом во время всего процесса получения и использования кредитной линии от подачи заявки до закрытия счета.
  • В случае получения отказа наша компания сможет согласовать дополнительные условия. После их выполнения, заявка будет рассмотрена вновь.
помощь в кредите
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24%
Расчет предварительный. Точная ставка и сумма кредита будут назначены после изучения кредитного портрета и при заключении договора
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
0
Срок
Срок
0
Процентная ставка
Процентная ставка
0
Оформить кредит
Расчет предварительный. Точная ставка и сумма кредита будут назначены после изучения кредитного портрета и при заключении договора
Схема работы
С нами удобно
1
Вы связываетесь с нами удобным вам способом
Вы связываетесь с нами удобным вам способом
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2
Консультируем вас по возможностям кредитования
Консультируем вас по возможностям кредитования
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3
Заключаем договор, подаём заявку в банк
Заключаем договор, подаём заявку в банк
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4
Вы получаете одобрение и наличные в банке
Вы получаете одобрение и наличные в банке
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5
Оплачиваете нам комиссию согласно договору
Оплачиваете нам комиссию согласно договору
Далее
Условия По 2-м документам Со справкой 2-НДФЛ По форме банка
Сумма от 200 000 до 1 500 000 от 200 000 до 20 000 000 от 200 000 до 10 000 000
Ставка 9,5%-18% 5,5%-14% 8%-17%
Срок кредитования от 1 года до 5 лет от 1 года до 7 лет от 1 года до 5 лет
Одобрение заявки от 30 минут от 1 часа 30 минут
Выдача кредита В тот же день 1 день от 1 до 3 дней
Наличие 2-НДФЛ Не обязательно Стаж от 3 месяцев Не требуется
Кредитная история Хорошая Без текущих просрочек Без просрочек за последние 6 месяцев
 
Заявка по 2-м документам
Заявка со справкой 2-НДФЛ 
Заявка по форме банка 
Помощь в получении кредита в Москве без справок и поручителей

Помощь в получении кредита без предоплаты в Москве

Изучив ваш кредитный протрет по данным из нескольких кредитных бюро специалист компании предложит наиболее выгодные из доступных вам одобрения по кредиту. Для получения одобрения по кредиту без залога мы также проведем бесплатный анализ финансовой устойчивости работодателя для исключения возможности отказа по заявке в банке. Экспертную помощь в получении беззалогового кредита специалистам компании помогает осуществлять межбанковская система анализа данных по каждому заёмщику, которую мы самостоятельно оплачиваем. Помощь по кредиту без обеспечения оказывается гражданам РФ, прописанным или ведущим трудовую деятельность в Москве или области.

  • Обратившись к нам, вы сможете полностью доверить процесс подготовки анкет и подачу заявок в банки. Некоторые программы могут потребовать дополнительные документы: справку с расчетного счёта, выписку из ПФР или выписку с расчетного счёта.
  • Мы проконсультируем по любым вопросам о кредитных программах и сообщаем, как улучшить вашу историю, а также повысить скоринговый показатель.
  • Мы гарантируем конфиденциальность полученной от вас информации.
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кредитную историю онлайн

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Как мы поможем получить кредит на выгодных условиях?
Помощь в кредите
Мы постоянно изучаем статистику по выдачам, новые банковские продукты и можем предусмотреть все решения по кредитной программе.
 
Осуществляем сопровождение на всех этапах сделки и консультирование по всем доступным вариантам.
 
Официально заключенные партнерские соглашения позволяют получить преференции на процентную ставку и снизить платежи.

Выгода сотрудничества с брокером очевидна для тех, кто хочет получить средства в банке на лучших условиях. Кредитная история - важный показатель финансовой дисциплины. Благодаря ответственному отношению специалистов нашей компании к подбору банков, ваш кредитный рейтинг не ухудшится, что может произойти при неверной рассылке заявок через агрегаторы или непрофессиональных исполнителей.

Будьте уверены, что решение работать с нашей компанией в долгосрочной перспективе благополучно скажется на вашем финансовом здоровье.

Сертификаты
Часто задаваемые вопросы о помощи в получении кредита
Как быстро я могу получить деньги?
Предварительное одобрение можно получить в течение 15 минут после предоставления всей необходимой информации и подбора банка-кредитора.
Какие требования к заемщику?

- Паспорт гражданина РФ и второй документ, удостоверяющий личность;
- Возраст от 18 до 73 лет;
- Стаж на текущем месте работы-не менее 3 мес.

Каким образом в банках происходит проверка заемщиков?

Более 240 параметров по каждому заёмщику позволяют банку принять решение о выдаче кредита. Ниже приведены некоторые из них:
1. Анализ кредитной истории;
2. Наличие задолженностей, судимостей неоплаченных штрафов и иных ограничений;
3. Состав семьи, наличие банкротов;
4. Цель получения кредита;
5. Анализ работодателя и вид налогообложения.

По каким причинам могут отказать в выдаче кредита?

1. Плохая кредитная дисциплина: текущие и периодические просрочки;
2. Задолженности по квартплате, неоплаченные штрафы, ФССП;
3. Неверно оформленные документы при подаче в банк;
4. Большая кредитная нагрузка;
5. Регион прописки по паспорту;
6. Не подтвердилась любая информация, предоставленная заёмщиком;
7. Многие другие факторы.

Если я работаю неофициально, можно получить кредит?

Да. Но нужно понимать, что в большинстве случаев это кредит по программе доверия банка. Для попадания в данную программу нужно иметь кредитную историю без нареканий.

Деньги дают частные лица и инвесторы?
Да, с нашей компанией сорудничает более 30 частных лиц и 5 кредитных кооперативов. Выдача всегда подразумевает залог. Заёмщикам с хорошей кредитной историей данный вид заёма невыгоден.
Почему мне нужно обращаться за вашей помощью, когда могу сам оформить кредит в любом банке?
Если ваша кредитная история позволяет вам выбирать лучшую программу, мы поможем вам сэкономить через получение преференций от банка, то есть ставку мы сможем снизить от базовой, если вы обладаете всеми данными благонадежного заёмщика.
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Наши офисы находятся в Москве
По этой причине по кредитам без залога мы не можем работать с жителями других регионов. Заявки на кредит под залог и ипотеку рассматриваются по всей РФ.
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Как до нас дойти

Уважаемые клиенты, просьба уведомлять о намерении прибыть в офис, если мы об этом не договорились заранее. м Пролетарская - выход 4 или Крестьянская застава выход - 10.

Далее вдоль по Воронцовской до бизнес-центра Воронцовский с торца вывеска Старина Мюллер (увидите), в конце здания вход в бц-3 подъезд.